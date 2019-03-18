Facebook'tan flaş hamle! Yeni Zelanda saldırısının tüm videoları kaldırıldı

Facebook,Yeni Zelanda’da camiye yapılan terör saldırısı ile ilgili paylaşılan 1.5 milyon videoyu kaldırdığını açıkladı. Teknoloji devi ayrıca çoğu videonun yayınlanmadan engellendiğini belirtti.

Silinen Facebook video sayısı 1.5 milyon

Facebook, yayından kaldırdığı dünya genelindeki 1.5 milyondan fazla video ile ilgili Twitter’dan bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında ilk 24 saatte 1.5 milyondan fazla videonun silindiğini söyleyen şirket ayrıca uygunsuz birçok videonun da yayına girmesini engellediklerini duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yeni Zelanda Facebook sözcüsü, bu trajediden etkilenen insanlara ve duyulan endişelere saygısızlık edildiğini söyledi.

Geçen cuma günü Christchurch’te bir adam camiye saldırmıştı. Müslümanları hedef alan saldırgan, bu olayı sosyal medya üzerinden de yayınladı. Hızlıca aksiyon alan teknoloji devi hem videoyu sildi hem de kişinin hesabını kapattı. Tabi bunlar görüntülerin yayılması için yeterli olmadı.

Yaklaşık 17 dakikalık video birçok kişi tarafından indirildi ve Youtube’a bile yüklendi. Konu ile ilgili Youtube da binlerce videonun kaldırıldığını açıkladı.Yeni Zelanda yetkilileri camide 50 kişinin hayatını kaybettiğini en az 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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