0553 313 94 23

Facebook'tan büyük skandal! Yeni Zelanda'daki saldırı görüntülerini...

Sosyal medya devi Facebook tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısı anlarının sosyal medyadan yayımlandığı anımsatılarak, 17 dakikalık canlı yayın esnasında Facebook'un yapay zekasının bu konuda harekete geçmediği belirtildi.

21 Mart 2019 Perşembe 19:53
Facebook'tan büyük skandal! Yeni Zelanda'daki saldırı görüntülerini...

Sosyal medya platformu Facebook'un yapay zekasının Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik yapılan terör saldırısının canlı yayınını yakalayamadığı ortaya çıktı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısı anlarının sosyal medyadan yayımlandığı anımsatılarak, 17 dakikalık canlı yayın esnasında Facebook'un yapay zekasının bu konuda harekete geçmediği belirtildi.

Açıklamada terör saldırısı videosunun Facebook'un otomatik tespit sistemlerini uyarmadığını çünkü yapay zekanın bu tür videolar için yeterince eğitilmediğini vurguladı.

Canlı yayını kimse şikayet etmemişti

Facebook önceki gün yaptığı açıklamada da 17 dakikalık canlı yayın süresince 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini duyurmuştu.

Canlı yayın bittikten 12 dakika sonra Yeni Zelanda polisinin Facebook ile irtibata geçtiğine işaret edilen açıklamada, bu ihbarın hemen ardından videonun yayından kaldırıldığı kaydedilmişti.

Saldırı Facebook'ta canlı yayınlanmıştı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:53
  1. Facebook
  2. Sosyal medya
  3. Yeni Zelanda cami saldırısı
  4. büyük skandal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus uzmandan S-400 açıklaması: Türkiye boyun eğmez
    1. Rus uzmandan S-400 açıklaması: Türkiye..
    2. Bakan Dönmez: "Türkiye Petrolleri,..
    3. Erzurumspor'dan yabancı kontenjanı..
    4. ABD Başkanı Donald Trump: "52 yılın..
    5. "Terör örgütlerinin gençlerin..
    6. SPK haftalık bülteni
    7. Bakan Akar: Ne gerekiyorsa yaparız
    8. Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana..
    9. Facebook'tan büyük skandal! Yeni..
    10. 20 bin öğretmen atamasının branş..
    11. Londra polisi cuma namazında camileri..
    12. Manisa Büyükşehir’den amatör spor..
    13. Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
    14. Ormanlı’da millet bahçesi ve dere..
    15. Hakan Keleş: "Yabancı sınırından çok..
    16. Karabük’te trafik kazası: 1 ağır yaralı
    17. Bartın’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    18. Bitlis’te jandarmadan uyuşturucu..
    19. Alaşehir’de Nevruz Bayramı kutlaması
    20. Bakan Çavuşoğlu: “Maduro ’dizi..
    21. Tekirdağ Dostspor, 59 ve 53 numaralı..
    22. Irak’ta ölü sayısı 71’e yükseldi, 55..
    23. Alaşehir’de ’Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    24. Özhaseki: “Hangi hünerin karşılığında..
    25. Preslenmiş varil içerisinden ceset..
    26. Almanya'daki IGMG davası
    27. "Hizbullah'a yönelik yaptırımlar..
    28. Harvard Üniversitesine "köle..
    29. ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunda göz doldurdu!
    30. "Dünyada çok daha söz sahibi bir..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!