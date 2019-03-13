Facebook ve Instagram çöktü! Anında açıklama geldi
Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook çöktü. Konuya ilişkin Facebook tarafından yapılan açıklamada 'Sorunu en kısa sürede çözebilmek için çalışıyoruz' ifadeleri kullanıldı.13 Mart 2019 Çarşamba 21:53
Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a bir süredir erişim sağlanamıyor.
Kullanıcılar Instagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor.
Tüm dünyada kısmen yaşanan sorunla ilgili kullanıcılar tepkilerini bir diğer sosyal medya devi Twitter üzerinden dile getiriyor.
Facebook'ta da sorun yaşanıyor
Kullanıcılar, sosyal medya platformu Facebook'a da erişim sıkıntısı yaşıyor. Facebook'ta kullanıcılar fotoğraf yükleme ve paylaşım sorunuyla karşı karşıya kalıyor.
Facebook'tan açıklama
Mashable’a konuşan bir Facebook sözcüsü, kullanıcıların erişim sıkıntısı yaşadıklarının farkında olduklarını belirterek, “Sorunu en kısa sürede çözebilmek için çalışıyoruz” dedi.
YORUM YAZ