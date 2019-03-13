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Facebook, Instagram ve Whatsapp’ta erişim sorunu

Sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta erişimde sorun yaşanıyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 23:19
Facebook, Instagram ve Whatsapp’ta erişim sorunu

Sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta erişimde sorun yaşanıyor. Global seviyede yaşanan sorunun Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularına yapılan botnet saldırısı nedeniyle olduğu belirtildi. Şirket mühendislerinin sorunu çözmek için çalıştığı, sorunun en kısa sürede çözüleceği aktarıldı.



Facebook’un ana ürünü, Messenger hizmeti, resim paylaşım sitesi Instagram ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın erişiminde sorun yaşandığı görüldü. Sosyal medya hesaplarına ulaşamayan insanlar, “Facebook ve Instagram çöktü mü” sorusuna cevap ararken kesinti nedeniyle ilgili şirketten resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket mühendislerinin sorunu çözmek için çalıştığı belirtildi.



Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da kullanıcıların erişim sıkıntısı ve profillerinde akış yenilenemediği belirtildi.Facebook’ta da erişim sıkıntısı yaşandığı, kullanıcıların fotoğraf yükleme ve paylaşım sorunuyla karşı karşıya kaldığı görüldü. Öte yandan, 22.00’dan itibaren de Whatsapp’ta erişim sorunu ortaya çıktı. Whatsapp’ta Türkiye’de dosya paylaşımında sorun yaşanırken, Güney Amerika ve Kuzey Avrupa’da ise erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 23:19
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