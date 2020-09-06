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Teknoloji Facebook hesap dondurma
Teknoloji

Facebook hesap dondurma

Facebook hesap dondurma linki, Facebook dondurma 2020, Instagram hesap dondurma, Messenger dondurma, Facebook hesap Silme, Facebook dondurma linki 2020, Twitter hesap dondurma, Facebook hesap dondurma pc nasıl olur? Soruları sosyal medya platformundan sıkılan ve hesap dondurmak isteyenlerce merak edilmekte. İşte Facebook hesap dondurma işlemi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 08:56:00 -
Facebook hesap dondurma

Facebook en çok kullanınal sosyal meyda platformaları arasında yer almakta. Bazı kullanıcılara Facebook'tan bir zaman sonra sıkılabilir ve hesaplarını dondurmak isteyebilirler. Peki Facebook kullanıcısı Facebook hesabını dondurmak istemesi durumunda ne yapacak? Facboook hesabı nasıl dondurulacak? İşte bu haberimiz de Facebook hesap dondurmaya yönelik olacaktır.

Facebook hesap nasıl dondurulur?

Arkadaşlarınızla iletişim kurarak favori ileti, fotoğraf ve hatıralarınızı paylaşarak kendi haya hikayenizi anlatmanızı sağlayan bir platformdur Facebook. Facebook hesabı oluşturmak için Facebook’’a mail ya da telefon ve şifre ile giriş yapılıp profil oluşturmanız yeterli. Adım adım yönlendirmeleri takip ederek profil bilgileri ekleyebilir ne kadar bilgiyi kimlerle paylaşacağınıza karar verebilirsiniz. Facebook, üyeliğinizi arkadaşlık talebi göndererek ve gelen arkadaşlık taleplerini kabul ederek oluşturmaya başlayabilirsiniz. Facebook hesabımı nereden dondurabilirim? Arkadaşlarınızın Facebook’ta olup olmadığını arama kısmına isimlerini girip arama yapabilirsiniz. Profilinizde zaman akışı diye bir alan vardır. Burda arkadaşlarınız yorum yazabilir fotoğraf ekleyebilir ve linkler paylaşabilir. Ancak bir zaman sonra Facebook’tan sıkılmış olabilirsiniz. Facebook hesap dondurma isteğiniz oluşmuş olabilir. O vakit kullanıcının kafasında hemen şu sorular oluşacaktır. Facebook hesabımı nasıl dondururum? Facebook hesabını kapatmak isteyenler Facebook hesabını nasıl dondurabilirim, Faceobok hesabını nasıl dondurabilirim 2020, Facebook hesap dondurma nerede, Face hesap dondurma, Facebook hesap dondurma video anlatımı nasıl? İşte Facebook hesabımı geçici olarak nasıl dondururum? Sorusunun cevabı.

Facebook hesabımı nasıl dondurabilirim?

Facebook hesabınızı dondurma nasıl yapılır? Facebook hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst taraftaki açılır menüden Ayarlar bölümüne geldim.

Burada sol taraftaki menüden Facebook bilgilerin bölümüne tıklıyorum. Orada dondurma ve silme seçenekleriniz tıkladım.

Açılan pencerede hesabı dondur seçeneğini tıkladım ve hesabı dondurma işlemine devam et diyoruz.

Açılan kısımda Facebook’tan ayrılma nedenini soracaktır. Bu kısımda sadece bir süreliğine geri döneceğim, hesabım başkasının eline geçti. Facebook’ta çok fazla zaman harcıyorum, Facebook’u nasıl kullanacağımı anlamadım. Başka bir Facebook hesabım var. Facebook’u yararlı bulmuyorum. Facebook’u kullanırken kendimi güvende hissetmiyorum. Gizlilik konusunda endişelerim var. Facebook’tan çok fazla e posta, davet ve istek alıyorum gibi ayrılma nedenini ifade eden kısımların olduğunu göreceksiniz. Hesabı dondur denildiğinde 

Hesabını dondurmak istediğinden emin misin? Sorunu ile karşılaştığınızı göreceksiniz. Bu uyarıda hesabını dondurduğunda profilin kapatılır ve adın ile fotoğrafın Facebook’ta paylaştığın şeylerin çoğundan kaldırılır. Başkaları bazı bilgilerini görebilmeye devam edecektir. İfadeleri yer alır. Şimdi dondur denildiği durumda hesap dondurulmuş olunacaktır.

Facebook Messenger oturum kapatma çıkış nasıl yapılır?

Facebook Messenger'ın Android mobil uygulamasından nasıl çıkış yapabileceği merak edilmekte. Muhtemelen tek hesabınız varsa bu özelliği daha önce hiç denemediniz ama Ayarlara girince ya da başka herhangi bir menüyü açınca hiçbir şekilde çıkış yap gözükmüyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Ana menüye çıkıyoruz ve burada ayarlardan genele geliyoruz ve buradan uygulamaları geliyoruz. Uygulama ayarlarında Messenger'ı buluyoruz ve buradan verileri temizliğe bastığımız zaman sizin login veririz yani giriş verilerini silinmiş oluyor ve baştan girebiliyorsunuz başka hesabınız varsa bu şekilde anca girebiliyorsunuz Bunun dışında uygulamanın içinde bir çıkış yap seçeneği bulunmuyor.

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