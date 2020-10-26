Facebook for business
Facebook business giriş | Sosyal medya günümüzde geniş kitlelere hitap ediyor. Öyle ki milyonlarca kişi alışverişleri için sosyal medya hesaplarını takip ediyor. Bu sebeple sosyal medya hesaplarıyla bağlantılı pek çok satış sayfası bulunuyor. Peki, Facebook for business nedir? | Facebook for business kaydol
Facebook for business nedir? | Facebook Business'tan yalnızca firmalar yararlanabiliyor. Facebook Business sayesinde firmalar sosyal medya hesaplarını daha aktif olarak yönetebiliyor. Şirketler Facebook Business sayesinde istatistiklere daha hızlı ulaşabiliyor. Facebook Business hesabı sayesinde kullanıcılara yönelik reklamlar çok daha kolay veriliyor.
Facebook for business üye ol
Facebook business hesabı oluşturmak için ücret ödemenize gerek yok. Peki, üye nasıl olunur. İşte, Facebook Business hesabı açma adımları:
Öncelikli olarak 'business.facebook.com/ internet sitesine girin.
Sağ üst köşede bulunan 'Hesap oluştur' kısmına tıklayın.
Açılan sayfaya kişisel Facebook adresin ve şifreni yaz.
Karşında yeni bir sayfa açılacak. Burada 'Hesap Oluştur' kısmını seç.
Ardından 'create your business manager account' yani işletme yöneticisi hesabınızı oluşturun ifadesi çıkacak.
Buraya hesap açmak istediğiniz ismi yazın. Sonrasında açılacak olan sayfaya adınzı, soyadınızı ve şirket mail adresinizi yazın.
Böylelikle hesabınız açılacak.
Açılan sayfadan ayarlar-sayfa ekle kısmına tıklayın ve sayfanızı buraya ekleyin.
FACEBOOK BUSİNESS HESABI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ