  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook for business
Teknoloji

Facebook for business

Facebook business giriş | Sosyal medya günümüzde geniş kitlelere hitap ediyor. Öyle ki milyonlarca kişi alışverişleri için sosyal medya hesaplarını takip ediyor. Bu sebeple sosyal medya hesaplarıyla bağlantılı pek çok satış sayfası bulunuyor. Peki, Facebook for business nedir? | Facebook for business kaydol

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:57:00 -
Facebook for business

Facebook for business nedir? | Facebook Business'tan yalnızca firmalar yararlanabiliyor. Facebook Business sayesinde firmalar sosyal medya hesaplarını daha aktif olarak yönetebiliyor. Şirketler Facebook Business sayesinde istatistiklere daha hızlı ulaşabiliyor. Facebook Business hesabı sayesinde kullanıcılara yönelik reklamlar çok daha kolay veriliyor.

Facebook for business üye ol

Facebook business hesabı oluşturmak için ücret ödemenize gerek yok. Peki, üye nasıl olunur. İşte, Facebook Business hesabı açma adımları:

Öncelikli olarak 'business.facebook.com/ internet sitesine girin.

Sağ üst köşede bulunan 'Hesap oluştur' kısmına tıklayın.

Açılan sayfaya kişisel Facebook adresin ve şifreni yaz.

Karşında yeni bir sayfa açılacak. Burada 'Hesap Oluştur' kısmını seç.

Ardından 'create your business manager account' yani işletme yöneticisi hesabınızı oluşturun  ifadesi çıkacak.

Buraya hesap açmak istediğiniz ismi yazın. Sonrasında açılacak olan sayfaya adınzı, soyadınızı ve şirket mail adresinizi yazın.

Böylelikle hesabınız açılacak.

Açılan sayfadan ayarlar-sayfa ekle kısmına tıklayın ve sayfanızı buraya ekleyin.

FACEBOOK BUSİNESS HESABI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın
Ekonomi

85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın

Kış ayının yaklaşması ve yapılan zamlarla elektrik faturasındaki kabarmayı minimuma indirmek mümkün. Elektrik faturanız yüksek geliyorsa ted..
Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!
Gündem

Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkes 3'üncü kez ihlal edildi. Dün anlaşmaya varılan ateşkesin başladığı 08:00’den, 5 dakika g..
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay