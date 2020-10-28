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Teknoloji Facebook duyurmuştu: O özellik Türkiye'de de yayınlandı
Teknoloji

Facebook duyurmuştu: O özellik Türkiye'de de yayınlandı

Geçtiğimiz ay Messenger ve Instagram'ı birleştirme kararı alan Facebook, bu özelliği Türkiye'de de kullanıma sundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 02:49:00 -
Facebook duyurmuştu: O özellik Türkiye'de de yayınlandı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook, geçtiğimiz ay Messenger ve Instagram'ı birleştirme kararı almış, bu özelliği bazı bölgelerde kullanıma sunmuştu. Söz konusu özellik Türkiye'de de yayınlandı.

Facebook tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "En iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram'a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz. Bu sayede hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın en iyi mesajlaşma deneyimine erişmiş olacaksınız." ifadelerine yer verildi.

Şirket, iki uygulamanın birleştirilmesiyle birlikte yakında pek çok yeniliğin geleceğini de açıkladı.

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