  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Facebook, Afrika'da Fransa ve Rusya bağlantılı sahte hesapları kaldırdı
Aktüel

Facebook, Afrika'da Fransa ve Rusya bağlantılı sahte hesapları kaldırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:19:10 -
Facebook, Afrika'da Fransa ve Rusya bağlantılı sahte hesapları kaldırdı

NEW YORK (AA) - Amerika merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Fransız ve Rusya ile bağlantılı grupları, "Afrika'nın bazı bölgelerini hedef alan gizli bir çevrim içi etki operasyonu yürütmekle" suçladı.

Şirketin blog sayfasına konulan açıklamada, Facebook'ta Afrika’nın yerlisi gibi davranarak sahte hesaplar açan gruplar tarafından aldatıcı taktikler kullanılarak Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Nijer, Burkina Faso, Cezayir, Fildişi Sahili ve Çad gibi ülkelerin hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu sahte hesaplarda, Fransa’nın bölgedeki politikalarını içeren Fransızca ve Arapça paylaşımlarda bulunulduğu, özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 27 Aralık’ta yapılacak genel seçimlere Rusya’nın müdahil olduğu yönünde iddiaların dile getirildiği kaydedildi.

- Facebook ilk defa duyurdu

Açıklamada, sahte hesapların Fransa ordusu tarafından bizzat yönetilip yönetilmediği konusunda net bilgi verilmezken yalnızca trol operasyonlarının Fransa ordusuyla "bağlantılı kişiler" tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

İlk defa bir Batı ülkesi ordusu ile bağlantılı sahte hesapların faaliyetlerini kamuya duyuran Facebook, Rusya tarafından da Afrika'da aynı şekilde yanlış bilgilendirici kampanyalar yürütüldüğünü, hatta söz konusu hesapların zaman zaman birbiriyle etkileşim içine girdiğini bildirdi.

Facebook, Fransa ordusu ve Rusya ile bağlantılı "koordineli gerçek olmayan davranışlar" sergileyen söz konusu 100’den fazla sahte hesap ve sayfanın kaldırıldığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının ..
Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz
Dünya

Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay