Fabrikanın temeli Haziran’da atılıyor
2022’de yola çıkacak olan yerli otomobilin seri üretimi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. 2019 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtılan otomobilin üretileceği fabrikanın temeli haziran ayında atılacak.
2011 başında gündeme getirilen, 2017’de başlatılan ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesi, son sürat ilerliyor. Projenin başarıyla tamamlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor. Geçen sene tanıtılan ve büyük beğeni toplayan yerli otomobilin 1-2 sene içinde üretimine start verilmesi için de hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Ekonomiye önemli katkı
Milli gelire 50 milyar Euro, cari dengeye 7 milyar Euro katkı yapacak yerli otomobil projesinin kronolojisi şöyle:
l Tarihi proje için ön imzalar 2017 Kasım ayında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding (babayiğitler) tarafından atıldı.
l 2018 Mayıs ayında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) isimli şirket kuruldu.
l TOGG’da babayiğitlerin hisseleri yüzde 19’ar olarak belirlendi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de yüzde 5 hisseyle 6’ncı ortak oldu.
l Alman Bosch Group’tan Gürcan Karakaş transfer edildi ve CEO koltuğuna oturtuldu. 2018 Eylül ayında iş başı yapan Karakaş, yerli arabanın prototipinin üretilmesi için düğmeye bastı.
l Hyundai ve Oyak Renault kökenli mühendisler çalışmalara başladı.
Büyük aşama kat edildi
l 2019 Mayıs ayında arabanın tasarımları tamamlandı ve Erdoğan’a sunuldu.
l 2019 Ağustos döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin ilk prototipini inceledi.
l Giderek büyüyen, pek çok mühendisi bünyesine katan TOGG, 2019 Ekim ayında TOBB’un Levent binasından Gebze’de yer alan Bilişim Vadisi’ne taşınma kararı aldı.
l Yerli otomobil, 2019 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bilişim Vadisi’nde görkemli bir törenle tanıtıldı. Erdoğan, törenin ardından direksiyona geçti.
l ‘Türkiye’nin Otomobili’ için ilk siparişi Erdoğan verdi.
l TOGG yönetimince araba için 2020 Nisan ayında Avrupa Birliği’nden (AB) tasarım tescili alındığı açıklandı.
Çalışmalar sürüyor
l Yerli SUV’ların ve sedanların Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 1 milyon metrekare alanda üretilmesi için kollar sıvandı.
l Fabrika temelinin 12 Mayıs 2020’de atılmasına karar verildi.
l Corona virüsü (Covid-19) tehdidinden ötürü temel atma töreni ve programı ertelendi. Törenin ve programın gelecek ay yapılacağı belirtiliyor.
l Askeri araziye kurulacak fabrikada alt yapı işlemleri tamamlandı. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlandı ve arazide bulunan yapıların yıkımına başlandı.
Her yıl 175 bin araç
l 2022’de hizmete açılacak fabrikanın inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Toplam 22 milyar lira yatırımla devreye alınacak üretim tesisinde 2023’te 2 bin 420 çalışan istihdam edilecek. Bu sayı 2032’de 4 bin 323’ü bulacak. Her sene 175 bin araç banttan indirilecek.