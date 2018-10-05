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Fabrikanın temeli 19 Ekim'de atılıyor! Cari açığa 2.3 milyar dolar katkı

Oyak Renault’un yeni nesil hibrit araçlar için motor üretim tesisi yatırım projesinin en önemli ayağını teşkil eden enjeksiyon fabrikası cari açığın kapanmasına katkı sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projenin ülkeye yıllık 2,3 milyar dolar katkısı olacağını söyledi.

05 Ekim 2018 Cuma 10:17
Fabrikanın temeli 19 Ekim'de atılıyor! Cari açığa 2.3 milyar dolar katkı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’u Bakanlık’ta kabul etti. Firmanın Türkiye’deki yatırımlarının gündeme geldiği görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Varank, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, süper teşvik olarak da adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ’nin yeni nesil hibrit araçlar için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu üretim tesisi yatırım projesinin en önemli ayağını teşkil eden enjeksiyon fabrikasının temelinin 19 Ekim’de Bursa’da atılacağını söyledi.

Türkiye’de bir ilk olacak 

Söz konusu yatırımla alüminyum motor bloğu dökümüyle yüksek teknoloji yeni nesil motor imalatının gerçekleştirileceğine dikkati çeken Varank, “Bu tesisle Türkiye’de ilk defa alüminyum motor bloğu dökümü yapılacak. Proje kapsamında, yüksek teknoloji ürünü, yeni nesil motor üretilmesi ve bu üretimin büyük oranda ihraç edilmesi öngörülüyor” diye konuştu.

100 milyon euroluk yatırım

Yeni nesil motor üretiminin Türkiye için bir inovasyon olacağını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: “Sabit yatırım tutarı 100 milyon avroyu aşan bu projenin cari açığın azaltılmasına yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye’de ilk defa alüminyum motor üretilecek. Bu motor bloklarının üretiminde ise dünyada sadece birkaç yerde kullanılan yüksek teknolojiden faydalanılacak.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun da Türkiye’nin Renault Grubu için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Üretime 3 vardiya olarak devam 

Oyak Renault’nun bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de yatırımlarına devam edeceğini, yeni projeleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdüreceğini ve Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğini aktaran Aoun, şunları kaydetti: “Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ihracat yapan Türkiye’nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault olarak tüm modellerimizde üretimimize yaptığımız planlamalar doğrultusunda 3 vardiya olarak devam ediyoruz. Renault Grubu, Türkiye’ye güveniyor ve bu güven üzerine yatırım planlarını oluşturuyor. Bunun en önemli kanıtı geçtiğimiz günlerde Oyak Grubu ve Renault Grubu arasında imzalanan anlaşma ve yatırımına başlamakta olduğumuz alüminyum enjeksiyon fabrikası ve yüksek teknoloji içeren yeni nesil motor üretimi yatırımıdır.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:17
  1. Bursa
  2. Antoine Aoun
  3. Oyak Renault
  4. Renault
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Mustafa Varank

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