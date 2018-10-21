Fabri geri dönmek için haber yolladı!
Son 3 haftadır kadroya giremeyen Fabri'nin siyah-beyazlı kulübe dönmek için haber yolladığı iddia edildi.21 Ekim 2018 Pazar 11:09
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında 6 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan Fabri, geri dönmek için haber yolladı.
Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.
(Fotomaç)
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