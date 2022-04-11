F-35'lerin alternatifi olarak gösteriliyordu... F-16'lar gelirse Türkiye ondan vazgeçecek

Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD ile ters düşmüş, yapımında kilit rolde bulunduğu F-3 projesinden çıkartılmış, bu da yetmezmiş gibi bir de satın aldığı F-35'leri verilmemişti. ABD ile yaşanan bu sürtüşmeli zemin şimdilik uzlaşı ve diplomasi masasına taşınırken, Ankara, verilmeyen F-35'lere karşılık Washington'dan F-16 savaş uçağı talep etti.

F-16'lar için yeşil ışık yandı

ABD ile Türkiye arasında yürütülen görüşmeler devam ederken, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında yürütülen diplomasi trafiğinde gelinen son aşamaya ilişkin bilgilendirmeyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurmuştu. Bakan Akar görüşmelerin olumlu bir zeminde sürdüğünü ifade ederken F-16'ların alınabilmesi açısından kongre onayına gidileceğini ifade etmişti.

F-35 yerine alınacak

Yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin yerine hem envanterdeki sayıyı artırmak hem de filodaki F-16'ların modernizasyonu için talep edilen uçaklar, Türkiye açısından önem arz ediyor.

Özellikle iki ülke arasındaki konuların en önünde gelen bu meseleyle ilgili görüşmeler devam ederken, ABD menşeli jetlerin alınması durumunda; bir dönem F-35'e alternatif olarak gündeme gelen Su-57 savaş uçağı da Türkiye'nin gündeminden tamamıyla çıkacak.

SU-57 defteri kapanacak

Türkiye; ABD'nin 40 adet F-16 Blok 70 ile 80 adet savaş uçağının modernizasyonu için kit satın alma talebine olumlu yanıt vermesi halinde aralarında Rus SU-57'nin de bulunduğu yeni nesil savaş uçağı temin seçeneklerini gündemi dışına alacak.

Milli Muharip Uçak (MMU/TF-X) envantere alınana kadar hava-hava muharabesinde oluşabilecek zaafiyetin önüne geçmeyi planlayan Türkiye, bu durumu 120 adet F-16 Blok 70 uçağı ile kapatmayı hedefliyor.