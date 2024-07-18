F-16 iddialarına MSB'den yalanlama

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi. Aktürk, 1427 teröristin 681'inin Irak'ın, 746'sının ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu da aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında, teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 12 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele konusunda komşu Irak ile işbirliği ve görüşmelere devam edildiğini belirterek, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır." şeklinde konuştu.

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İşbirliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetlerin, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağladığını işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölgede 800 köyü zorla boşaltan, köyleri ateşe veren, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri dahi el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan ve ormanları yakan eli kanlı teröristlerin, bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışması, halkı kışkırtma girişimleri, kara propagandaya başvurması ve bu yolla uluslararası kamuoyunu yanıltma gayretleri, içine düştüğü acziyetin ve başarılı operasyonlarla bitme noktasına geldiğinin açık bir göstergesidir."

65 BİN 225 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, hudutların, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur." ifadesini kullandı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI ETKİNLİKLERİ

Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde yarın Yavuz Çıkarma Plajı'nda Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği tarafından, ünlü sanatçıların katılımıyla konser ve "Şafak Nöbeti" etkinliği düzenleneceğini belirtti.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından da 20 Temmuz'da gösteri uçuşu yapılacağını ifade eden Zeki Aktürk, yine 20 Temmuz'da, F-16 uçaklarıyla muharip uçak geçişi, 50 gemi ve 12 deniz ve hava vasıtasıyla denizde geçit töreni, 50 pare top atışı yapılacağını bildirdi.

Aktürk, Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde 20 Temmuz'da açılacak 50'nci Yıl Sergisi'nin, 30 Eylül'e kadar açık kalacağını, ayrıca, 20 Temmuz'da Yeni Girne Asker Hastanesinin de hizmete açılmasının planlandığını aktardı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürdüğünü söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 9-11 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığını hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in, zirve kapsamında, NATO Müttefik Uzaydan Daimi Gözetleme (APSS) Girişimi'ne katılıma ilişkin mutabakat muhtırası ile Müttefik Bulut ve Uç Hizmetler (ACE) için Çokuluslu İşbirliği Projesi'ne iştirake yönelik niyet mektubunu imzaladığını bildirdi.

Aktürk, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası NATO tarafından Türkiye'ye gönderilen ve hizmet sürelerini tamamlayan çadır kentlerin ve sağlık destek ünitelerinin söküm işlemlerinin, NATO tarafından, bakanlık ile koordineli olarak 30 Temmuz'a kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, "NATO makamlarına, sağlanan destek ile gösterdikleri dayanışma ve iş birliği için bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

İsrail'in, Han Yunus kentinde "güvenli bölge" olarak belirlediği El Mevasi'de yaşayan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesini lanetlediklerini belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"İsrail, adeta tek bir Filistinli kalmayana kadar Filistin halkını topyekün katletmeye ve soykırım uygulamaya devam etmektedir. Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine verdiği zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlalinin açık bir kanıtıdır. İsrail'in saldırılarını hiçbir şekilde durdurmaması, uluslararası hukuku hiçe sayması ve masum Filistin halkına yaptığı zulümler karşısında, uluslararası toplumun almış olduğu kararların göstermelik olduğu anlaşılmaktadır. Bölgemizde huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sebep olan İsrail, uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'in komutası, 24 Temmuz 2024-22 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 7'nci kez deruhte edilecektir. Söz konusu görev, ülkemizin sadece çevre denizlerimizde değil, diğer coğrafyalarda da deniz güvenliğine katkı sağlayan önemli bir güç olduğunu ortaya koymaktadır."

Aktürk, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilecek Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet "Tuzla" sınıfı karakol gemisi için 22 Temmuz'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uğurlama töreni icra edileceğini ifade etti.

Ayrıca, 19-21 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de icra edilecek "Royal International Air Tattoo Hava Gösterilerinin 50'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamındaki faaliyetlere de değinen Aktürk, "SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ve 2 adet F-4 uçağımız ile statik gösteri yapılması planlanmaktadır." dedi.

DOĞAL AFETLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Rezerv güç kapsamında, bugüne kadar 12 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 28 helikopter ile 723 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. Ayrıca, Aydın Söke'deki kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine 2 helikopter ile 32 sorti yapılarak destek verilmiştir." diye konuştu.

Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak ile kurulması planlanan ortak harekat merkezine yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. ortak harekat merkezinin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir." yanıtını verdi.

Kaynaklar, ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara yanıt veren kaynaklar, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."

BAKAN GÜLER'İN NİJER ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Nijer'e gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin, "Görüşmelerde, Nijer ile işbirliğimizin ilerletilmesi imkanları ele alınmış ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız da muhatapları ile savunma ve askeri eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında atılabilecek adımları görüşmüştür." değerlendirmesini yaptı.