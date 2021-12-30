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Aktüel Ezan bülbülleri yarıştı
Aktüel

Ezan bülbülleri yarıştı

Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara 1. Bölge “Ezan Okuma Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde gerçekleşen yarışmada kelimenin tam anlamı ile bir ezan şöleni yaşandı. Kulakların pasının silindiği yarışmada Tevfik İleri AiHL’den Alperen Danışman birinciliğe, Haymana AİHL’den Hasan Genç ikinciliğe, Erkan-Volkan Yİğit AİHL’den Yusuf Talha Demirden üçüncülüğe hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 09:56:00 -
Ezan bülbülleri yarıştı

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK  ANKARA

Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara 1. Bölge “Ezan Okuma Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Lise koordinatörlüğünde Ahmet Hamdi Akseki Camiinde gerçekleşen yarışmada kelimenin tam anlamı ile bir ezan şöleni yaşandı.

17 okul yarıştı

Ankara’nın farklı ilçelerinden 17 okulun yarıştığı yarışmaya TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Gör. Asım Akkuş, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Selimoğlu, Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Mansur Sağır, Kocatepe Camii İmam Hatibi Mehmet Atıcı jüri üyesi olarak hazır bulundular. Programa okul müdürleri ile danışmanların yanı sıra Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul, Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hilmi Karabacak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Ekici, Çankaya Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk da katılarak yarışmacıları motive ettiler.

İşte kazananlar

Yarışma sonunda Tevfik İleri AİHL’den Alperen Danışman birinciliğe, Haymana AİHL’den Hasan Genç ikinciliğe, Erkan-Volkan Yiğit AİHL’den Yusuf Talha Demirden üçüncülüğe hak kazandı. Yarışmacılara koordinatör okul Özel Harekat Şehitleri AİHL tarafından ödülleri takdim edildi.

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