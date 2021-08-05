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Yaşam Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının hafta sonu gidiyor!
Yaşam

Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının hafta sonu gidiyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atmosfer Bilimleri-Havza Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aslan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 11:59:00 -
Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının hafta sonu gidiyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atmosfer Bilimleri-Havza Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aslan yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günleri olan eyyam-ı bahurun kuzey yarımkürede temmuz ve eylül döneminde, güney yarımkürede ocak ve mart ayları arasında yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin geçen hafta perşembe gününden bu yana eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisi altında olduğunu belirten Aslan, "Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini hissettirdi. Vatandaşlarımız bu dönemde yazın en sıcak günlerini yaşadı." diye konuştu.

Prof. Dr. Aslan, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının nemle birlikte hissedilirliğinin arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz. Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor. Ayrıca ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağını tahmin ediyoruz."

"Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisi yangınların büyük alanlara yayılmasına neden oldu"

Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangınlara değinen Aslan, artan sıcaklıkların, rüzgar şiddeti ve yönünün yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.

Aslan, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle özellikle Akdeniz havzası genelinde orman yangınlarının artacağını aktararak, şunları kaydetti:

"İklim senaryoları, son yıllarda en büyük orman yangınlarıyla ilişkili olan ısı dalgaları kaynaklı orman yangını riskinin gözlenme sıklığında bir artışa işaret ettiğini gösteriyor. Yapılan araştırma çalışmalarına göre, 1 derecelik sıcaklık artışı, orman yangını riskini yüzde 30 oranında artırmakta. Türkiye, iklim ve orman bitki örtüsü açısından orman yangınlarına karşı hassas bölgelere sahip. Bunların başında Akdeniz ve Ege bölgeleri geliyor. Türkiye'de şu anda yaşanan yangınlar, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının yaşandığı günlere denk geldi. Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisi maalesef yangınların çok büyük alanlara yayılmasına neden oldu."

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