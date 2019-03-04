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‘Eyvallah Sohbetleri’ Nazilli’de büyük beğeni topladı

Nazilli Belediyesi tarafından 10.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:48
‘Eyvallah Sohbetleri’ Nazilli’de büyük beğeni topladı

Nazilli Belediyesi tarafından 10.’su düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında vatandaşlara ‘Eyvallah Sohbetleri’ konulu konferans veren Yazar Hikmet Anıl Öztekin sanatseverlerle deneyimlerimi paylaştı.


‘Elif Gibi Sevmek’ isimli kitabıyla satış rekorları kıran Yazar Hikmet Anıl Öztekin, Nazilli Belediyesi 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında sanatseverlerle bir araya geldi.


İlk kitabı olan ‘Elif Gibi Sevmek’in 2014’ün en çok satan kitapları arasında ilk sırada yer almasının ardından devamı niteliğindeki ‘Elif Gibi Sevmek 2- Aşk-ı Tevekkül’ü ve sonrasında da ‘Eyvallah’ı yazan Öztekin, ‘Eyvallah’ isimli kitabından alıntılar yaparak söyleşisini gerçekleştirdi.


Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, Yazar Erkan Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, Yazar Öztekin’e çiçek takdim etti.


11 Mart Pazar günü Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun Bahar Konseri ile sona erecek festival boyunca Doğan Cüceloğlu, Zafer Akıncı, Buket Uzuner, Tunç Balaban, Hakan Günday ve İbrahim Sadri gibi pek çok ünlü isim sanatseverlerle buluşacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:48
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