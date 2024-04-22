Eyvah! Meğer o içecekler kelliğe neden oluyormuş!

Başta Türk erkekleri olmak üzere hemen hemen tüm erkeklerin korkulu rüyası olan kelliği bazı içeceklerin tetiklediği ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre bazı içecekler kelleşme riskini yüzde 42 oranına kadar artırabiliyor.

Erkeklerin en büyük korkularından biri kellik. 20'li yaşlarda başlayan saç dökülme problemi eğer önüne geçilmezse kelliğe kadar gidebiliyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre bazı içeceklerin içerisinde bulunan bileşenler kellik riskini yüzde 42'ye kadar artırabiliyor.

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre bilim insanları tarafından yapılan araştırmada bazı içeceklerin saç sağlığına zarar verebileceği ve bu sebepten dolayı kelleşme riskini artırabileceği ortaya çıktı.

KELLİK RİSKİ YÜZDE 42 ARTIYOR

Enerji ve gazlı içecekler kellece riskini yüzde 42 oranlarına kadar artırabiliyor. Bu içeceklerin böyle bir etkisi olduğunu bilen insan sayısı çok az. Bilim insanlarının 2000 kişi ile yaptığı araştırma sonuçlarında erkeklerde kelleşme riskini artıran içeceklerin ilk deneylerde yüzde 30 ikinci deneylerde ise yüzde 42’ye kadar etkili olduğu belirtildi.

Bilim insanları daha sonraki yaptığı deneylerde istatistiklerin bu düzeyde kaldığını belirtti. Bu içeceklerin kelleşme riskini artırmasının sebebinin ise içeceklerin kan şekeri oranını bir anda yükseltip düşürmesi olarak tahmin ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO