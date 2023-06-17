Eyvah eyvah! Bu kavga karakolda biter! Ahmet Hakan’dan olay "Fatih Portakal" sözleri

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kedisi Sekter'in sağlık durumuyla ilgili alaycı bir şekilde bilgi verirken, muhalefetin seçimleri kaybetmesine ve gazeteci Fatih Portakal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik son dönemdeki sert eleştirilerine gönderme yaptı.

Hakan, bugünkü yazısında, "Kedim Sekter’in son durumuyla ilgili bilgileri aktarayım" diyerek şunları kaydetti:

“28 Mayıs akşamına kadar teknik olarak beceremese de iki kolunu birleştirerek kalp işareti yapıyordu Sekter. 'Pirom' diye miyavlıyordu. Arada sırada 'Yargılanacaksınız' tarzı mırıldanmaları oluyordu. 28 Mayıs akşamından sonra ise içinden bir Fatih Portakal çıktı Sekter’in. Televizyonda ne zaman Kılıçdaroğlu’nu görse balkonda kuş görmüş gibi öfkeden deliye dönüyor.”



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