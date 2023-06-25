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Ekonomi Eyvah eyvah! Bayram öncesi akaryakıta zam geliyor! Hemen depoları doldurun
Ekonomi

Eyvah eyvah! Bayram öncesi akaryakıta zam geliyor! Hemen depoları doldurun

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:53:00 -
Eyvah eyvah! Bayram öncesi akaryakıta zam geliyor! Hemen depoları doldurun

Bayram öncesi akaryakıta bir zam daha geliyor. Benzin ve motorinin ardından şimdi de LPG'ye zam gelecek. Pazartesiden itibaren rakamlar değişecek.

Bayram öncesi akaryakıta bir zam daha geliyor. Benzin ve motorinin ardından şimdi de LPG'ye zam gelecek. Pazartesiden itibaren rakamlar değişecek.

Akaryakıta bu hafta büyük zam gelmişti. Bir zam daha gelecek. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzine 3,36 TL, motorine 4,37 TL zam yapılmıştı. Bir zam da LPG'ye geliyor.

Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.
Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 24.04 TL
Motorin: 23.87 TL
LPG (Otogaz): 10.59 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ANKARA
Benzin: 24.48 TL
Motorin: 24.28 TL
LPG (Otogaz): 10.77 TL

İZMİR
Benzin: 24.47 TL
Motorin: 24.36 TL
LPG (Otogaz): 10.66 TL

 

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