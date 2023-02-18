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Aktüel Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga
Aktüel

Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga

İstanbul-Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 22:32:00 -
Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga

İstanbul-Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan H. C. ile A. G. vurularak ağır yaralandı.

O sırada yolda yürüyen R. T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.

4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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