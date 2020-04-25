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Aktüel

Eyüpsultan’da bilim söyleşileri başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle çocukların ve gençlerin eğitimlerinin aksamaması için önlemleri alıyor.

2020-04-25 09:41:04 -
Eyüpsultan’da bilim söyleşileri başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle çocukların ve gençlerin eğitimlerinin aksamaması için önlemleri alıyor. Mart ayında Simurg bilgi evleri ve gençlik merkezlerinde online eğitimi başlatan Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, online deneme sınavlarıyla da öğrencileri geleceğe hazırlıyor.


Eyüpsultan Belediyesi, öğrencilerin ve velilerin evde kaldıkları dönemde boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri için bu kez bilim söyleşileri programını başlatıyor. Sosyal medya üzerinden yapılacak ilk söyleşinin konusu "Karantina Hayatımızı Nasıl Etkiledi? Farkında Olduklarımız ve Olmadıklarımız" olacak. Moderatörlüğünü Erdi Özgül’ün üstlendiği Bilim Söyleşileri’nin ilk konuğu ise Psikiyatrist Uzman Doktor Sema Yeşilyurt Lapçin olacak. Lapçin, 26 Nisan Pazar saat 14:00’de yapılacak söyleşide, karantinanın etkileriyle ilgili bilgiler verecek ve gelecek soruları cevaplandıracak.

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