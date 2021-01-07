Eyüpsultan’a aracınızla gittiyseniz o listeye mutlaka bakın
İstanbul gibi kalabalık bir şehirde trafiğin yoğun olması bazen hatalara da sebebiyet verebiliyor. Park alanı bulmanın neredeyse imkansız olduğu İstanbul’da park veya trafik kurallarına uymama nedeniyle haberiniz olmadan trafik ekipleri tarafından cezai işlemin muhatabı olabilirsiniz.
Basın İlan Kurumu İlan portalında yer alan bir duyuruya göre; Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 72 (Yetmişiki) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları olduğunu açıkladı ve bu kararların 30 gün süre ile askıda kalacağını bildirerek kamuoyuna duyurdu.
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