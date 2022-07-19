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Ekonomi EYT son durum nedir? EYT ne zaman çıkar?
Ekonomi

EYT son durum nedir? EYT ne zaman çıkar?

Uzun zamandır merakla beklenen EYT konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik adımların ne zaman atılacağını araştırıyor. Peki, EYT ne zaman çıkar?

Yeniakit Publisher
2022-07-19 19:56:00 -
EYT son durum nedir? EYT ne zaman çıkar?

Uzun zamandır EYT konusunda bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT son durum nedir? EYT ne zaman çıkar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen "emeklilikte yaşa takılanlar"ın durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.

Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi ve asgari ücrete ara zam yapılmasına dair çalışmaları tamamlayan Bakanlık, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda, EYT'ye ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor.

Çalışmanın sene sonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulması öngörülüyor.

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor.

Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi.

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