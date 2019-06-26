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EYT son dakika 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile 3600 ek gösterge artışı konusunda CHP’den tepki geldi. Meclis’te konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan, gençlerin umutlarını kaybettiklerini ve hiç bir şekilde iş bulamadıklarını söyledi. Milletvekili İlhami Özcan, “3600 ek gösterge sözü verdiğimiz polislerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz sizlerden gelecek sözü bekliyorlar." Çağrısında bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:51
EYT son dakika 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile polise, öğretmene, hemşire ve din görevlilerine verilmesi beklenen 3600 ek gösterge artışı konusunda CHP’den tepki geldi. Meclis’te konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan, gençlerin umutlarını kaybettiklerini ve hiç bir şekilde iş bulamadıklarını söyledi. Milletvekili İlhami Özcan, “3600 ek gösterge sözü verdiğimiz polislerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz sizlerden gelecek sözü bekliyorlar." çağrısında bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar için bir adım atılmamasını eleştiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan, 3600 ek gösterge sözünün de tutulması gerektiğini söyledi. İlhami Özcan, "Her şey güzel olacak." dedik ve her şey çok güzel oldu, geç de olsa İstanbul'da adalet yerini buldu; katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bakın, gençlerimiz umutsuz, gençlerimiz üniversite bitiriyor ama ne özelde ne de kamuda iş bulabiliyor. 15-24 yaş grubunda yüzde 25,2 işsizliğimiz var. 3 bin ön lisans sosyal güvenlik bölümü mezunu atama bekliyor. 10.551 ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner atama bekliyor. Orman mühendisleri KPSS engeline artık "Dur" diyorlar. Yine 3600 ek gösterge sözü verdiğimiz polislerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz sizlerden gelecek sözü bekliyorlar." İfadesini kullandı.

Bakan Süleynan Soylu'dan son dakika 3600 ek gösterge açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Bakan Soylu 3600 ek göstergede son duruma ilişkin “3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." dedi.

 3600 ek gösterge en kısa zamanda hayata geçecek

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Teklifin ne zaman tamamlanacağı ve Meclis’te ne zaman görüşüleceği ile ilgili henüz net bir tarih verilmese de yeni askerlik sistemi ve ceza infaz düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından sıranın ek göstergeye gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:51
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