Milyonlarca kişi EYT konusunda son gelişmeleri merakla bekliyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkar? EYT gündemde mi?

EYT ne zaman çıkacak son durum | EYT bu yıl çıkar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun gündemlerinde bulunduğunu belirtti. Bakan Bilgin, "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz" dedi.