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EYT konusunda MHP’den son dakika yeşil ışık

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda her defasında destek mesajı veren MHP kanadından yeni bir EYT mesajı geldi. EYT’de son durum nedir? Erken emeklilik yasası çıkacak mı? MHP'den yapılan açıklamada sosyal bir mağduriyet yaşanıyor denildi. MHP Milletvekili Baki Şimşek, “Hizmet süresini dolduran bütün vatandaşlarımızın, primini dolduran bütün vatandaşlarımızın emekli olmasını istiyoruz. EYT bir an önce çözülmeli. EYT ile ilgili gereken yapılmalıdır.” açıklamasından sonra milyonlarca EYT’liler biraz olsun umutlandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:57
EYT konusunda MHP’den son dakika yeşil ışık

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda her defasında destek mesajı veren MHP kanadından yeni bir EYT mesajı geldi. EYT’de son durum nedir? Erken emeklilik yasası çıkacak mı? MHP'den yapılan açıklamada sosyal bir mağduriyet yaşanıyor denildi. MHP Milletvekili Baki Şimşek, “Hizmet süresini dolduran bütün vatandaşlarımızın, primini dolduran bütün vatandaşlarımızın emekli olmasını istiyoruz. EYT bir an önce çözülmeli. EYT ile ilgili gereken yapılmalıdır.” açıklamasından sonra milyonlarca EYT’liler biraz olsun umutlandı.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, "EYT sosyal bir dram haline dönüşüyor" dedi. MHP Milletvekili Baki ŞimşekBengütürk TV'de Cem Açıkgöz'ün sunduğu programa katıldı. Şimşek, EYT sorusuna, "Şu anda EYT bekleyenleri işe almıyorlar. Özellikle sağlık hizmetinden faydalanamıyor dolayısıyla hizmet süresinin dolduranların bütün vatandaşları sağlık hizmetlerinin ı kapsamasını istiyoruz. Bu bir an önce çözülmeli yoksa sosyal bir drama dönüşüyor. EYT ile ilgili gereken yapılmalıdır" diye konuştu. Şimşek, sahada dolaşırken vatandaşların EYT sorununu sorduklarını belirterek, "Çünkü biz sahada dolaşırken vatandaşlarla birebir her oturduğumuz ortamda 1 tanesi karşımıza çıkıyor. "EYT ne olacak? "diyor. "Beni bu yaştan sonra kimse işe almıyor"diyor. Bu kademeli olur. Zaten devlet memuru olanlar çoğu EYT'de çıksada emekli olmaz. Ben o kadar büyük boyutta bir yük çıkacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü devlet memuru sözün gelişi 6 bin lira maaş alıyor. Emekli olduğunda bunun maaşı 3 bine düşüyor. Dolayısıyla 65 yaşını doldurmamış devlet memurlarının EYT çıksa da emekli olmayacaklar" dedi.

Öte yandan emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ve teklif, komisyona geldi. 

EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT çıkacak mı? EYT son dakika bugün

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:57
  1. Mersin
  2. EYT konusunda MHP’den son dakika yeşil ışık
  3. EYT’de son durum nedir?
  4. Erken emeklilik yasası çıkacak mı?

YORUM YAZ

  • Yasin kol Yasin kol 18 sa önce
    Bize laf değil icraat lazım
  • ALİ İHSAN ÖZTÜRK ALİ İHSAN ÖZTÜRK 20 sa önce
    Neden bizleri duymazdan geliyorsunuz bizler sadece seçim zamanımı hatırlanacağz eyt
  • selimselim21 sa önce
    erken emeklilik değil. EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar.E ( emeklilikte)Y (yaşa)T (takılanlar) oku bakiyim.neymişEYT
  • EYT RECEP kepirEYT RECEP kepir22 sa önce
    Kesinlikle çıkmalı hastayım EYT çok mağdur ve önemlisi abo yani aylık bağlanma orani incelenmeli en az 1800 yada 2000 tl aylık bağlanmalı 1000 tl ile gerçekten geçim olmaz sosyal bir olaydır bu lütfen EYT

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