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Ekonomi EYT ile ilgili son dakika! Tarih belli oldu
Ekonomi

EYT ile ilgili son dakika! Tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu hafta açıklanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 20:44:00 - 2022-12-26 21:06:49
EYT ile ilgili son dakika! Tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.

"Bu hafta açıklanacak"

Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını verdi.

 

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Yorumlar

osman

demekki yine yaş şartı getirecekler yani ozaman çözmüş mü olacaklar

EYT

Sizin yapacağınız EYT nin de emi. İşin … çıkarttılar artık, 6 aydır her gün açıklama yapıyorlar, ortada bir halt yok..
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