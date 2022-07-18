EYT emeklilik erkekler 7000 kadınlar 9000 gün primle mi emekli olacak? EYT emeklilik şartı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 Tv'de katıldığı programda, "EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

EYT çıkacak mı?

"2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna karşılık Bilgin, "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." yanıtını verdi.

EYT emeklilik şartı neler?

EYT ile kimler kaç prim gün ile emekli olacak? Konuyu bir örnekle açıklayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun şunları dile getirdi: “7000 veya 9000 prim günü şartı getirirlerse şayet emeklilikte yaşa takılmış kişileri emekli edemezler. Bu sefer bu durum bir avantaj değil, dezavantaj oluşur. Örneğin bir çalışan 5600 prim gününü tamamlamış ve emekliliği de 3 yıl sonra. Bu kişiyi 9 bin prim günü ile emekli etmek isteseler 3400 prim günü eksiği kalır. Bu 3400 günü de 9,5 yılda tamamlar ve 3 yılda emekli olması gereken kişinin emekliliği 9 yıla uzar. Bu mümkün değil. Bunu hiç kimse kabul etmez. Böyle bir yasanın çıkması demek EYT’lilerin sorunlarını çözmek olmaz. Emeklilikte yaşa takılanların emekliliklerini uzatmaları anlamına gelir. EYT’li 1-1,5 milyon kişi varsa bir sonraki yapılan organizasyonlarda oralarda 15 milyon kişi yer alır.”Söz konusu prim günlerin SSK için geçerli olamayacağını belirten SGK Uzmanı Erdursun, “EYT’de SSK’da 7000-7200-9000 gün istemez. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında ise durum farklı. EYT çıksa dahi kadınlar 7200, erkekler 9000 güne tabidir. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında EYT yasası çıkmadan önce de kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün isteniyordu. SSK’da ise 5000 gün. Bence EYT mağduriyeti 8.9.1999 tarihine kadar sigortalı olmuş, SSK’da kadın 20-erkeklerde 25 yıl 5.000 gün tamamladığında, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000 gün tamamlandığında emekli olunacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.