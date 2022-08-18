'Eylem yapmak için geldiler' iddiası! 4 ilde operasyon

Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde silahlı eylemlere katıldığı ve ülkeye illegal yollardan eylem yapmak için giriş yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. Osmaniye, Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı. Söz konusu zanlılar, emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların ikisi tutuklandı. Bir kişi serbest bırakılırken firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.