Ey İmamoğlu, bakımsızlıktan yolda kalan İETT’nin motorundaki yangını bak bakalım kim söndürdü

İstanbul'da sık sık yaşanan metro ve İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li İBB tarafından bakımları yapılmadığı için arızalanan İETT otobüsleri, İstanbullu vatandaşları da mağdur etmeyi sürdürüyor.

Son yaşanan otobüs arızası İstanbul Küçükçekmece Halkalı mevkiinde meydana geldi.

Bakımsızlıktan motoru alev alan İETT vatandaşlar tarafından söndürülürken yangın tüpünü kullanan öğrenci dikkat çekti.

Öğrencinin yangını söndürmesi olası bir faciayı önlemiş oldu.

Otobüste gerçekleşen arızanın ardından vatandaşlar, otobüsten inmek zorunda kaldı.

Vatandaşların fazla dikkatli olması lazım

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "CHP’li yönetimin, insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan kazaları önlemek için bir an önce tedbir alması gerekiyor. Böyle devam ederse, her gün bu kazaların gerçekleşmesi kaçınılmaz sonuç. İstanbullular trafiğe çıkarken bu riski göz önünde bulundurarak daha fazla dikkatli olması lazım." açıklamasında bulundu.