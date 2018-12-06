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Evren Dinçer kimdir nerelidir?

Evren Dinçer AK Parti Aksaray belediye başkan adayı olmasından sonra Evren Dinçer’in kim olduğu araştırılıyor. 2006 yılında memuriyet hayatına başlayan Evren Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Personel Başkanlığı görevlerini yürüten Evren Dinçer kimdir nerelidir?

06 Aralık 2018 Perşembe 12:20
Evren Dinçer kimdir nerelidir?

Evren Dinçer AK Parti Aksaray belediye başkan adayı olmasından sonra Evren Dinçer’in kim olduğu araştırılıyor. 2006 yılında memuriyet hayatına başlayan Evren Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Personel Başkanlığı görevlerini yürüten Evren Dinçer kimdir nerelidir?

Evren Dinçer kimdir?

1981’de Aksaray’da doğan Evren Dinçer, ilk ve orta öğrenimini Aksaray’da tamamladı.  Lisansını Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlayan Evren Dinçer, Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , insan kaynakları yönetimi üzerine tamamladı. Ankara Üniversitesi, İnsan kaynakları Yönetimi bölümüne devam etmektedir.  2006 yılında memuriyet hayatına başlayan Evren Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Personel Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul üyeliklerinde bulunan Evren Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayınlanan çeşitli makale ve tebliğlerde de bulunan ve evli olan Evren Dinçer, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:20
  1. Aksaray
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Ankara
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