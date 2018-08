Evlilikte İslâm’ın kriterİ büluğ çağı

Genç evlilik konusunda 18 yaş kuralını uygulamayan, genç yaşta evlenen çiftlere para yardımı dahi yapan Hristiyan Batı dünyasının aksine Türkiye’de kanunlar gençlere katı şekilde 18 yaşı dayatıyor. Bu durum binlerce genç evli çift için zulme dönüşüyor. Batı ülkelerinin gençleri gayrimeşru ilişkilerden alıkoymayı hedefleyen kanunlarını uygulamayan Türkiye için en önemli yol haritasını ise İslam hukuku çiziyor. Akit’e konuşan ilahiyatçılar, İslam’daki evlilik kriterinin büluğ çağı olduğunu dile getirdiler.

NESLİN VE NEFSİN KORUNMASI İÇİN EVLİLİK

Emekli Müftü Dursun Elçi, İslam hukukunda erkeklerin ve kadınların evlenebilmesi için büluğ çağına ermesi gerektiğini söyledi. Elçi, şu değerlendirmede bulundu: “Baliğ olma çağı iklime göre değişir. Arabistan’da daha erken büluğ çağına erilir, Norveç’te biraz daha geçtir büluğa erme yaşı. Türkiye’de de aynı şekilde, örneğin Antalya’da doğup büyüyen bir kız çocuğunun büluğa ererek adet görmesi daha erken iken soğuk iklimin hakim olduğu Erzurum’da daha sonra olur. Yani İslam hukukuna göre evlilik yaşı biyolojik duruma göre 15 de, 18 de olabilir. Evlenmenin amacı nefsin ve neslin korunmasıdır. Nesillerin korunması için evliliklerin önünü kapatmayıp aksine açmak gerekir. Evliliğin önüne dikenli teller örmek ancak nesilleri tehlikeye atmak isteyen şer güçlerin silahı olabilir. Reşitlik yaşının tespitinde din görevlilerine başvurabilir.”

GENÇLER ÜZERİNDEN NİKAHA SALDIRIYORLAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker ise, “İslam evlilik için belli bir yaş koymamıştır. İnsan biyolojik olarak evliliğe elverişliyse nikahlanabilir” dedi.

Çeker şöyle devam etti: “Büluğ çağı coğrafyadan coğrafyaya değişebilmekle birlikte 2 ila 3 yaş fark edebilir. Ortalama 15 yaşını bitiren bir kişi, 16 yaşından gün aldığında genç statüsünde olur artık ve evliliğe elverişlidir. Büluğ çağına eren kişi namaz kılmakla, oruç tutmakla mükellef olur. Bunun yanı sıra da nikahlanabilir, neslinin devamını sağlayabilir. İslam hukukunda evliliklerde nikah akdi diye bir ayrıntı vardır. Bunun da yaşı yoktur. Ancak yasal evlilik büluğdan sonra olmak zorundadır. Evlilikte yaş konusunu söz konusu yapanların esasında nikaha karşı çıkıyorlar. Onlara göre 50 yaşında bile nikah kıyılmamalıdır aslında. Gençler üzerinden nikaha saldırıyorlar.”

BÜLUĞUN KRİTERLERİ BİYOLOJİK OLARAK BELLİ

Mehmet Talu Hocaefendi de, “İslam evrensel bir din olduğu için evliliğe yaş sınırı koymamıştır” dedi.

Talu, şunları kaydetti: “Sistemin getirdiği birtakım problemlere İslam’dan cevap bulmak bazen mümkün olmuyor, bulunduğu takdirde de birileri rahatsız oluyor. Dolayısıyla İslam’ın hükümlerini İslami sistem içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bu hususa dini prensipler açısından baktığımızda, anne babanın çocuğuna karşı 4 vazifesinden birisidir evliliğe elverişli olduğu zaman onu münasip birisiyle evlendirmek. Büluğa eren her kız ve her erkek kendi iradesiyle evlenebilir. Kuzeye doğru gittikçe daha da geciken, sıcak iklimlerde ise erken görülebilen bir durumdur büluğ. Kızlarda büluğ daha erken oluyor. İslam evrensel bir din olduğu için evliliğe yaş koymamıştır. Dünyanın her yerinde yaşanan dinimizin yaş sınırı koymamasının en büyük etkeni de coğrafi şartların biyolojik etkisindendir. Sıcak iklimlerde 14-15 yaşında hayız gören bir kız evlenebilir. Ancak soğuk iklimlerde 17’yi bile bulabilir gençlerin büluğu.”

EĞİTİM KONUSUNDA AİLELERE GÖREV DÜŞÜYOR

Büluğ çağının yanı sıra anne baba açısından eğitimin de önemli bir unsur olduğunu hatırlatan Mehmet Talu, şöyle devam etti: “Anne babanın büluğa yaklaşmakta olan çocuklarını evliliğe hazırlaması gerekmektedir. Kadının kocasına, kocanın hanımına karşı vazifelerini öğretmesi gerekiyor. Bu yönüyle hazırlıklı bir şahıs, büluğa erdiğinde ve evlenme imkanına da sahip olduğunda nikahlanabilir. Nesillerin devamı için iyi olanı ise evliliği geç yaşlara bırakmamaktır. İslami olan da insani olan da budur.”