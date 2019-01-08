Evlilikte “biz” olmanın sırrı



Fakat elbette bu “biz”, kişiliklerimizi öldürmemelidir. “İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız..” melodisinde verilmek istenen mesaj gibi. “Biz” aynîleşmek değil, kişiliklerin birbirinden hoşnut, birbirlerini sanki bir renk tamamlayıcısı olarak görmeleri anlamındaki “biz”..

Bu devirde hayli kırılgan olan evlilik “biz”inin yıllarca aynı güzellikte ve sağlamlıkta kalabilmesi büyük özen istiyor.

Onun için eşinizle suçlamadan konuşabilmeli, onu itham etmekten kaçınmalı, sözlerinizin onu incitmeyeceğinden emin olmalısınız.

Dürüst olmalısınız.

Önceliği eşinize verin. Evliliğinizde eşinize öncelik vermeniz sorunlarınızın çabuk halolunmasına yarayacaktır. Düşünsenize eşiniz de size öncelik vermek hissi ile dolu..

Eşinizden yardım isteyin. Ona, onun yardımına ihtiyacınız olduğunu hissettirin. Ve eşinizin yardımına koşun, öyle ki o, her ne yapmak isterse sizden yardım alacağından emin olsun.

Aile içindeki ilişkilerinizde de, iş hayatınızda da sadece dürüst olun.. Sadece dürüst olun; aile ve iş hayatında mutluluğu yakalamakla kalmaz, sağlığınızı da kurtarmış olursunuz.

İçe atmak, biriktirip biriktirip, herhangi bir anda artık dayanamayıp veya dengeyi yitirip birdenbire doğru/yanlış kusmak; hiçbir konuyu halletmez. Bilakis karşı suçlamaları davet eder. Köprüleri atar, uzlaşma ortamını yıkar.

Dahası karşınızdaki sizin artık “güvenilmez” olduğunuza kesin kanaat getirir. “Bu..” diye düşünecektir, “..içten pazarlıklı, bundan bana yâr olmaz..” İş hayatınızdaysanız, “bundan dost olmaz, bununla iş yapılmaz..” diyecektir.

Kusursuz insan yok.. Sizin de eşinizin de kusuru, hatası olabilir. İş hayatınızdaki arkadaşlarınızın da.. Empati yapın; hem kendi hatalarınızı, hem karşınızdakinin hatalarını iyi tartarak dürüst, karar verin.

Adalet arayan vicdanınız; bu durumda da adil olacaktır. Yeter ki onu susturup enaniyete kapılmayasınız.

Hatalarınız varsa kabullenin. Başkalarını suçlayarak, işin içinden çıkmaya çalışmayın. Güzel bir üslûpla hatayı kabul ve özür dilemek son derece şerefli bir harekettir.



Size güven ve hürmet kazandırır.

Kendinize güveniniz artar; kişiliğiniz huzur bulur. Beyniniz karamsarlıktan, kötü düşüncelerden, yalan dolan bulmak için kıvranmaktan kurtulur. Beyindeki huzur, bedene sağlık ve zindelik olarak yansır. Hayat boyu yalana ihtiyacınız kalmaz.



Biliyor musunuz; güzel ahlakın temelinde dürüstlük vardır.



Güzel ahlak ise Peygamber Efendimiz (sav)’in, tamamlamak üzere teşrif buyurdukları dinin ta kendisidir. Yani dünya ve ahiret mutluluğu dediğimiz dinin..