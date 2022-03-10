Evlilikleri, sahnedeki ahlaksız rezilliği daha fazla kaldıramadı!

Mide bulandıran iğrençlikleriyle tepki çeken magazin dünyasındaki ahlaksız yaşam biçimi boşanmalara neden olmaya devam ediyor.

2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel yollarını ayırıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında bir tiyatro oyunundaki ahlaksız sahne nedeniyle tepki çeken Alkan çifti, evliliklerini noktalama kararı aldı.

"Konuşmak istemiyorum"

Selen Görgüzel Alkan ise yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız." dedi.

Sahnede ahlaksızlığa göz yumdu, tepki çekti

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile ahlaksız bir sahne gerçekleştirmişti. Sahne öncesinde Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan skandal bir şekilde izin almış ve Alkan buna olumlu cevap vermişti.

Hamdi Alkan, oyun biter bitmez salonu hemen terk etmişti.

Görgüzel, oyun sonrası ise "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım." cevabını vermişti.