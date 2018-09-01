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Evlilik yıl dönümlerinin sabahında en büyük acıyı yaşadılar

Balıkesir'de, anne ve babasının evlilik yıl dönümünden bir gün sonra beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren Ece Ünsal (17), son yolculuğuna uğurlandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:34
Evlilik yıl dönümlerinin sabahında en büyük acıyı yaşadılar

Balıkesir Şairler ve Yazarlar Derneğinin eski başkanlarından İrfan Ünsal (61) ile eşi Zehra Ünsal (60), kızları Ece ile birlikte Perşembe gecesi yedikleri akşam yemeğinde evlilik yıl dönümlerini kutladı. Dün sabah kızının odasına giren Zehra Ünsal, Ece'yi hareketsiz görünce, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen lise öğrencisi Ece, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ece Ünsalın beyaz tül ile örtülen cenazesi, bugün Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Topcanın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Karesi Belediye Başkanı Ak Partili Yücel Yılmaz, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Ecenin arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Ece Ünsal'ın bir kafeteryada anne ve babası masada otururken, selfie çektiği ortaya çıktı. Ünsal'ın bu fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 16:34
  1. Balıkesir
  2. Beyin kanaması
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