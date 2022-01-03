Jane Tarrant isimli bir kadın evliliğini kurtarmak için ilginç bir yöntem seçti. Ağzını sarı bir bantla kapatan Tarrant, eşinin kendisine Darth Vader lakabını taktığını dile getirdi. Tarrant, lakabının nedeni olarak ise nefesinin kötü kokmasını gösterdiğini söyledi. O zamandan beri küçük yapışkan bir şeritle ağzını bantlayan Tarrant, bu yöntemin evliliğini kurtardığını dile getirdi.

Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor! Evliliğini kurtarmak için ağzını bantladı

33 yaşındaki Jane Tarrant isimli bir kadın, sarı bant yöntemini keşfetmeden önce sık sık burnundan nefes almakta zorlandığını ve kısa mesafe yürüdüğünde dahi yorulduğunu belirtti. Gece uykusu sırasında kendi hoparlama sesinden rahatsız olduğunu söyleyen Tarrant, bir doktora gitti ve kronik ağız solunumu teşhisiyle evine döndü. Sağlığının daha iyi gitmesi için Jane Tarrant’ın yalnızca burnundan nefesa alabilecek şekilde kendisini eğitmesi gerekiyordu. Bu yüzden ağzına bir bant yapıştırarak çözümü sosyal medya hesabından paylaştı.