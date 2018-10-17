THY- Euroleague
0553 313 94 23

Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı

Evinizin çocuğunuz için yeterince güvenli olduğundan emin misiniz?

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:53
Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı

Bütün aile tarafından müşterek olarak kullanılan oturma odası veya salon evin önemli bir yer.. Ebeveynlerin dinlenme yeri olan oturma odası aynı zamanda çocuklar için de oyun ve eğlence alanı. Bu alanın yoğun olarak kullanılıyor olması çocuklar için burayı önemli bir kaza alanı haline getirmektedir.

Salonda veya oturma odasında soba, ısıtıcı, şömine varsa bu alanın devamlı kontrol edilmesi gerekmektedir. Şöminede kullanılan demir maşa, demir çubuk, süpürge gibi aksesuarlar ile kibrit ve benzeri tutuşturucular veya şöminenin taş veya tuğladan yapılmış kenar ve köşeleri çocuklar için önemli tehlikeler taşımaktadır. Sobanın ağzının açık kalması, ısıtıcıların devrilme ihtimali hep çocukları tehdit eden tehlikelerdir.

Her şey onlar için, amma..

Çocuk odası da çocukların kendilerine ait, yatabilecekleri, oynayabilecekleri, genel anlamda onların evde süre olarak en fazla zaman harcadıkları odadır. Bu oda için özel güvenlik önlem ve düzenlemeleri ile tasarlamak çok önemlidir. Birden fazla çocuklu aileler mekanı verimli kullanmak için ranza kullanıyorlarsa bu alanın ilave güvenlik önlemleri ile desteklenmesi gerekmektedir.

Çocuk odasındaki tehlikeler

● Pencereden düşmeler

● Oda içinde düşmeler

● Yaralanmalar

● Yanıklar ve yangın

● Elektrik çarpması

● Boğulma

Salon veya oturma odasında çocuklara dönük tehlikeler

● Dolap ve mobilyalardan dolayı düşme ve yaralanma tehlikesi

● Yanma tehlikesi

● Isıtıcı veya şömine/soba gibi alev içeren malzemelerden dolayı yanma.

● Çocuğun balkon, veranda ve merdivenlerden düşmesi.

● Keskin kenar veya köşelere çarpma, düşme.

● Cam kapı veya pencerelere çarpma, düşme.

● Çocuğun, iyi sabitlenmemiş duvara asılan elemanlara, raflara ve mobilyaların üzerine tırmanarak çıkmaya çalışması sonucu devrilmeleri.

● Elektronik aletler ve prizleri ile oynamaları sonucu elektrik çarpması..

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:53
  1. çocuk
  2. ev güvenliği
  3. ev kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sorunu kuru zeka değil, iradeli zeka çözüyor
    1. Sorunu kuru zeka değil, iradeli zeka..
    2. Kirli plan deşifre oldu! ABD, PKK..
    3. CEO'dan 'yerli otomobil' açıklaması:..
    4. Çocuğunuzun boğazları ağrıyorsa...
    5. Sinüziti diğer hastalıklardan ayıran..
    6. Hasta numarasıyla bakın ne yaptı
    7. Yerli otomobil ile ilgili flaş..
    8. Beşiktaş zorlandı ama kazandı
    9. Kusmasından endişe etmeyin
    10. BM'den AB'ye çağrı: Durdurun
    11. Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı
    12. Mevlüt Uysal: Spor yapmayan kalmasın
    13. Dilmen duyurdu: Ali Koç görüşüyor
    14. 79 yaşındaki dede, torunuyla kavga..
    15. Badem çocuklarda saç dökülmesine iyi..
    16. Vahşet! Kocaeli'de yakılmış kedi bulundu
    17. Ankara'yı karıştıran traktörlü şahıs..
    18. Çocuğunuz pasif içiciyse...
    19. Öldürdüğü eşi için karakola kayıp..
    20. Son seferini yaptı! Tam 15 bin turist..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...