Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı

Bütün aile tarafından müşterek olarak kullanılan oturma odası veya salon evin önemli bir yer.. Ebeveynlerin dinlenme yeri olan oturma odası aynı zamanda çocuklar için de oyun ve eğlence alanı. Bu alanın yoğun olarak kullanılıyor olması çocuklar için burayı önemli bir kaza alanı haline getirmektedir.

Salonda veya oturma odasında soba, ısıtıcı, şömine varsa bu alanın devamlı kontrol edilmesi gerekmektedir. Şöminede kullanılan demir maşa, demir çubuk, süpürge gibi aksesuarlar ile kibrit ve benzeri tutuşturucular veya şöminenin taş veya tuğladan yapılmış kenar ve köşeleri çocuklar için önemli tehlikeler taşımaktadır. Sobanın ağzının açık kalması, ısıtıcıların devrilme ihtimali hep çocukları tehdit eden tehlikelerdir.

Her şey onlar için, amma..

Çocuk odası da çocukların kendilerine ait, yatabilecekleri, oynayabilecekleri, genel anlamda onların evde süre olarak en fazla zaman harcadıkları odadır. Bu oda için özel güvenlik önlem ve düzenlemeleri ile tasarlamak çok önemlidir. Birden fazla çocuklu aileler mekanı verimli kullanmak için ranza kullanıyorlarsa bu alanın ilave güvenlik önlemleri ile desteklenmesi gerekmektedir.

Çocuk odasındaki tehlikeler

● Pencereden düşmeler

● Oda içinde düşmeler

● Yaralanmalar

● Yanıklar ve yangın

● Elektrik çarpması

● Boğulma

Salon veya oturma odasında çocuklara dönük tehlikeler

● Dolap ve mobilyalardan dolayı düşme ve yaralanma tehlikesi

● Yanma tehlikesi

● Isıtıcı veya şömine/soba gibi alev içeren malzemelerden dolayı yanma.

● Çocuğun balkon, veranda ve merdivenlerden düşmesi.

● Keskin kenar veya köşelere çarpma, düşme.

● Cam kapı veya pencerelere çarpma, düşme.

● Çocuğun, iyi sabitlenmemiş duvara asılan elemanlara, raflara ve mobilyaların üzerine tırmanarak çıkmaya çalışması sonucu devrilmeleri.

● Elektronik aletler ve prizleri ile oynamaları sonucu elektrik çarpması..