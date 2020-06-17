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Aktüel

Evleri soydular, uygulamada polisten kaçınca yakalandılar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde soydukları evden bakır malzemeler çalan 5 kişi uygulamada polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:39:27 -
Evleri soydular, uygulamada polisten kaçınca yakalandılar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde soydukları evden bakır malzemeler çalan 5 kişi uygulamada polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan araçtan çalıntı bakır eşyalar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre trafik uygulaması yapan Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 78 AAF 254 plakalı otomobil ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonrası otomobil Hasan Polatkan Caddesi üzerinde yakalandı. Araçta yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen kazandan, tencereye kadar 28 parça bakır eşya bulunurken, otomobildeki İ.K., H.K., O.Ç., M.K. ve B.K gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., H.K. ve O.Ç. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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