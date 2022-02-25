Evlat nöbetindeki aile sayısı 265’e çıktı

Çocukları terör örgütü PKK’nın insan kaynakları departmanı gibi çalışan HDP ile PKK’lı katiller sürüsü tarafından zorla terör örgütü saflarına götürülen Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 907’nci gününe girdi.

Hakkari’den 2013 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ferman’ın ağabeyi Halil Kılıç’ın da oturma eylemine dahil olmasıyla nöbetteki aile sayısı 265’e çıktı.

Kılıç, kardeşinin tarlada çalıştığını, hayvancılıkla uğraştığını belirterek “Kardeşimi HDP götürüp, PKK’ya teslim etti. Onu her yerde aradım ama bulamadım. Eylemdeki aileleri televizyonda görüp nöbete katılmaya karar verdim. 35 ailenin bu nöbet sayesinde evladına kavuşması buzum için de umut. İnşallah, hepimizin evladı gelir, buradaki herkes evlatlarına kavuşur. Kardeşimi HDP’den istiyorum, onlar götürüp PKK’ya teslim etti onlar geri getirsin” dedi. Kılıç, kardeşine teslim olması çağrısı da yaptı.

Nöbetteki anne Adalet ve baba Abdülsamet Doğan’ın ikna çalışmaları teslim olan evladıyla 7 yıl süren kucaklaşmalarıyla diğer aileler umut tazelerken, gazetemize konuşan acılı anneler evlatlarına teslim olmaları çağrısını yineledi.

Bizim tek bir devletimiz var

Çocuklarını, onları kandırıp dağa götüren HDP’den istediklerini anlatan anne Sabire Aydın, “Oğlumu devletine, milletine yararlı bir insan olsun diye büyütürken onu kandırdılar. Yıllardır evladımın kokusuna hasretim. Oğlum seni kandıranların çocukları keyif sürerken sen oralarda sefil oluyorsun. Annene gel oğlum. O hainlerden size fayda gelmez” dedi. Anne Güzide Demir ise şunları söyledi: “Eli kanlı katiller ve siyasi uzantıları yüzlerce ailenin evladını kandırdı. Oğlum sen de devletimize teslim ol. Benim senden başka neyim var. Her günüm zehir. Gel artık.”

3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı ise ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 3 teröristin daha dün teslim olduğunu duyurdu.

İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022’den bu yana teslim olan terörist sayısı 16’ya yükseldi.