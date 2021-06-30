Evlat nöbetinde annelerin yanındayız

Hasan Eğrigöz Ankara

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim barajı tartışmaları, HDP’nin kapatılma davası ve Kanal İstanbul başta olmak üzere gündeme ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Seçim barajı tartışmalarına ilişkin konuşan Zekeriya Yapıcıoğlu, “Parlamenter hükümet sisteminin uygulandığı dönemde seçim barajı, yönetimde istikrar olsun diye konulmuş bir sitem. Fakat şu anda 16 Nisan referandumundan sonra Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanmaya başlandı. Yani fiilen bir başkanlık sistemine geçildi. Bu başkanlık sisteminde de mutlaka başkan olacak kişinin ya da Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin oyların yarısından fazlasını, birinci turda olmazsa ikinci turda alması gerekiyor. Artık parçalı koalisyonlar dönemi bitmiştir. Bir kişi Cumhurbaşkanı seçilecek, seçim ittifakları da seçimden önce yapılır. Şimdi soru şu; madem temsilde adalet, yönetimde istikrar için feda ediliyordu ve şu anda yönetimde istikrar ile garanti altındadır o zaman temsilde adaleti biz neye feda edeceğiz? Şu anda bunu savunmak için herhangi bir argüman yok. O yüzden biz diyoruz ki; mutlak surette seçim barajı sıfırlanmalıdır” dedi.

“6-8 Ekim’in sorumlusu HDP’dir, HÜDA Par mağdur sıfatında”

6-8 Ekim 2014’te PKK/YPG yandaşlarının saldırılarını ve HDP’nin kapatılma davasını değerlendiren Yapıcıoğlu, “6-8 Ekim’de Kobani bahanesiyle kitlelerin sokağa dökülmesi ve pek çok yere saldırması, acı olayların yaşanmasının üzerinden yaklaşık 7 yıl geçti ama acılar hâlâ çok taze. Bu olaylardan en çok zarar görenlerden birisi de Hüda Par’dır. Bizim 25 parti binamıza saldırı gerçekleşti. 10’dan fazla kardeşimiz bu saldırılarda şehit oldu. Pek çok kardeşimiz yaralandı. 6-8 Ekim olaylarına ilişkin 6 yıl gecikmeli bir dava açıldı. O davada suçtan zarar gören, mağdur sıfatıyla iddianamede ismi geçen bir partiyiz. Ve biz o olaylarla ilgili, olayların yaşanmasında HDP Genel Merkezi tarafından acil bir şekilde toplantıya ara verilerek kamuoyuna duyuru şeklinde yapılan çağrının çok büyük bir etkisi var. Bizim talebiniz şudur; adil bir yargılanma yapılsın. Bu olaylarda dahli olan kim varsa, maddi veya manevi sorumluluğunda kim varsa mutlaka bu en ince ayrıntısına kadar araştırılıp açığa çıkarılsın. Kim ne yapmışsa hak ettiği kadar ceza alsın, ne eksik, ne fazla. Yani biz kelimenin tam anlamıyla adalet istiyoruz. HDP’nin kapatma davasının iddianamesinde büyük oranda 6-8 Ekim olaylarının yargılanmasına ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye dayanıyor. Buna rağmen parti kapatmalara ilkesel yaklaşıyoruz. Parti kapatmaları Türkiye’nin gündeminden çıkmalıdır. Çünkü cezalar şahsidir. Suç işleyen cezasını çeksin hem de en ağır şekilde” diye konuştu.

“Kanal İstanbul çok büyük, dev bir proje”

26 Haziran’da ilk kazmanın vurulduğu Kanal İstanbul projesinin, dev bir proje olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, “Kanal İstanbul yapılmalı mı, yapılmamalı mı? diye tartışmaktan ziyade şu an onun zamanı mı ona bakmak lazım. Bundan sonra yapılacak yatırımlarla ilgili daha seçici olmak lazım demiştik. İşte üretimi ve istihdamı artıran projelere odaklanmak lazım. Kanal İstanbul çok büyük dev bir proje. Çok ciddi anlamda bir finansmana ihtiyaç duyan bir proje. Pandemi dünyada tüm ülkelerin ekonomisini olumsuz etkiledi. Öyle bir dönemde bu tür projeleri yeniden gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Özetle yararlı olacaktır muhakkak ama zamanlaması kötü. Pandemi tüm ülkelerin ekonomisini olumsuz etkiledi. Proje iyi, zamanlaması kötü” ifadelerini kullandı.

“Annelerin yanındayız”

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine de değinen Zekeriya Yapıcıoğlu, “Annelerin orada kendi evlatlarının dönüşünü beklemeleri kadar tabii bir şey olamaz. O annelerin acısına saygı duymamak yada oradaki taleplerine başka kulplar takarak onlara hakaret etmek gerçekten çok çirkin bir davranış. Biz evlat bekleyişini sürdüren annelerle ilgili diyoruz ki, annelik duygusundan gelen çok tabii feryatları hiçkimse, hiçbir siyasi parti istismar etmemeli, hiçkimse o bekleyişlerinden ötürü hakaret etme cüretinde olmamalı. Annelerin eylemini karalamak için ‘Anneleri birileri gönderdi’, ‘Para karşılığı duruyorlar’ gibi ifadeler kullanıldığında da söylemiştik. Bunlar çok çirkin ithamlar” değerlendirmesinde bulundu.

