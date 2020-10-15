Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor! Oğlum devlete sığın

Oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan babalardan Şadin Elhaman oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını belirterek, “HDP çocuğumu kandırıp dağa göndermiş, PKK’ya teslim etmiş. Çocuğumuzdan haber alana kadar 7 gün 24 saat nöbet tutacağız. 19’uncu çocuk da gelip teslim oldu. Bize umut oldu. Tek dileğim oğlumdan haber almak” ifadelerini kullandı. Oğluna seslenen Elhaman, “Oğlum neredeysen Türk devletine, Türk askerine sığın. Türk askerine teslim ol” dedi.

Altı yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için Muş’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi yapan anne Gülbahar Teker, “Yeter artık bizden, çocuklarımızdan ne istiyorsunuz? Bütün çocuklar gelsin, teslim olsun. Oğlum hastayız, gel, teslim ol, bize sahip çık” diye konuştu.