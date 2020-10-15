  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor! Oğlum devlete sığın
Gündem

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor! Oğlum devlete sığın

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 409. gününde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:24:00 -
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor! Oğlum devlete sığın

Oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan babalardan Şadin Elhaman oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını belirterek, “HDP çocuğumu kandırıp dağa göndermiş, PKK’ya teslim etmiş. Çocuğumuzdan haber alana kadar 7 gün 24 saat nöbet tutacağız. 19’uncu çocuk da gelip teslim oldu. Bize umut oldu. Tek dileğim oğlumdan haber almak” ifadelerini kullandı. Oğluna seslenen Elhaman, “Oğlum neredeysen Türk devletine, Türk askerine sığın. Türk askerine teslim ol” dedi.
Altı yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için Muş’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi yapan anne Gülbahar Teker, “Yeter artık bizden, çocuklarımızdan ne istiyorsunuz? Bütün çocuklar gelsin, teslim olsun. Oğlum hastayız, gel, teslim ol, bize sahip çık” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'
Gündem

Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'

Oruç Reis gemisinin Navtex ilan edilerek tekrar göreve gitmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias “Türkiye gemiyi çekene kadar ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay