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Evkur Yeni Malatyaspor’da spor tesisleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatya Stadyumu karşısındaki araziye yapılması planlanan spor tesisleriyle ilgili yöneticiler ile bilgilendirme toplantısı yaptı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:03
Evkur Yeni Malatyaspor’da spor tesisleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatya Stadyumu karşısındaki araziye yapılması planlanan spor tesisleriyle ilgili yöneticiler ile bilgilendirme toplantısı yaptı.


Toplantıyla ilgili Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek Yeni Malatyaspor Profesyonel Takım Tesisleri ve Profesyonel Takım Altyapı Tesisleri konusunda destek ve bilgilendirme amaçlı il protokolümüze vermiş olduğu yemekte, Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş, Malatya Valimiz Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Selim Pilten, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörümüz Ahmet Kızılay ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Ebubekir Kayhan ile bir araya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nun yanındaki geniş araziye yapılması planlanan tesis için, hazırlanan projenin görsel sunumu yapılarak yer tahsisi hususunda izlenecek yol ve tümü ile proje detayları konuşuldu" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:03
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