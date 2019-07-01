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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü altyapıda reforma hazırlanıyor

Evkur Yeni Malayaspor’un altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, “Bir kulübü ayakta tutan en önemli faktör altyapıdır.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:33
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü altyapıda reforma hazırlanıyor

Evkur Yeni Malayaspor’un altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, “Bir kulübü ayakta tutan en önemli faktör altyapıdır. Eğer altyapınız iyi değilse başarılarınız da günübirlik olur ve kötü sondan kaçamazsınız. Altyapıda önemli değişiklikler içeren reformlar yapmayı planlıyoruz” dedi.


Sarı-kırmızılı kulüpte yönetimde yapılan görev dağılımı sonrası altyapı sorumluluğu görevine gelen Erdal Gündüz, altyapının geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Malatyaspor Kulübü olarak altyapıda reforma gideceklerini belirten Gündüz, “Yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantı sonrası benim bu göreve gelmem yönünde karar alındı. Tabii zor ve vebali ağır olan bir görev diye düşünüyorum. Altyapılar günümüz futbol dünyasında A takımların durumundan daha çok konuşulur, tartışılır duruma geldi. Şunu samimi bir şekilde söyleyeyim, benim elimde sihirli değnek yok. Öyle bugünden yarına hemen bir şeyleri düzelteceğiz dersek kendimizi kandırmış oluruz. Ancak uzun vadeli ve sonuca yönelik eylem planları hazırlarsak başarılı oluruz temennisindeyim” dedi.



“Herkes biraz daha fedakarlık yapacak”


Gündüz, altyapıda reform yapacaklarını da kaydederek, şunları söyledi:


“Altyapıda önemli değişiklikler içeren reformlar yapmayı planlıyoruz. Bunu her anlamda düşünebilirsiniz. Fiziki olarak, düşünce olarak vs. Bu noktada mevcut yapıya büyük görev düşüyor. Herkes biraz daha fedakarlık yapacak. Az önce de söylediğim gibi, işimiz zor fakat hedeflerimize ulaşırsak da ortaya güzel şeyler çıkar.”

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:33
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