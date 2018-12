Evinizi düzenlemeye gardıroplardan başlayın

Evinizin düzenli görünmesini istiyorsanız öncelik olarak gardırobunuzu temizlemeye ve düzenlemeye yer verin. Her ev sahibi zamanla içerisinde kendi düzenini oturtmaya ve evine şekil vermeye başlar. Bu yüzden her evin kendine has bir stili vardır.

Bir evi düzene sokmak için, dolap içlerinden başlamanız gerekiyor. Pek çok konuda olduğu gibi detaydan genele doğru gitmek ev düzeniniz için de geçerli. İşte gardırobunuzu düzenlemenize yardımcı olacak ipuçları...

GÖMME DOLAPLAR

Gömme dolaplar, ihtiyaçlarınıza uygun çözümler getirmekte son derece yardımcıdır. Eğer dolabınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız, bu alternatifi mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Birçok avantajının yanında gömme dolaplar diğer giysi dolaplarına oranla daha az yer kaplarlar.

GARDIROPLARINIZI SİPARİŞ İLE TASARLAYIN

Gardıroplarınızı sipariş ederek tasarlayın, bunu yapmanız size iyi bir seçenecek sunacaktır. Siparişten önce neye ihtiyacınız olduğunu dikkatlice düşünün. Örneğin fazla kazağınız varsa, geniş çekmece ve raflara yer vermelisiniz. Siparişle çalışan mobilya mağazalarına veya iyi bir marangoza, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir dolap yaptırabilirsiniz.

KENDİNİZE AİT BİR GİYİNME ODASI YAPABİLİRSİNİZ

Bir zamanlar Hollywood yıldızlarının kullandığı giyinme odaları, şimdilerde pek çok evde kullanılmaya başladı. Artık yatak odasını bölerek bir giyinme odası oluşturabilirsiniz. Kendinize ayakkabı alanı ya da soyunma kabinleri yaratabilirsiniz.

KÜÇÜK ODALAR İÇİN DOLABINIZI DÜZENE SOKABİLİRSİNİZ

Küçük bir yatak odanız varsa, bu sizin gömme dolap yaptıramayacağınız anlamına gelmez. Bu durumda dolabı, odanın kullanışsız alanlarına monte ederek, diğer dolaplara oranla daha işlevsel hale getirebilirsiniz.

EĞER YATAK ODANIZ ÇATI KATINDAYSA

Yatak odanız bir çatı katındaysa, tavan yüksekliğine ve çatının kıvrımlarına uygun bir kapı kullanarak, burada da bir bölüm oluşturabilirsiniz. Köşe gardıroplar ve kayan kapılar, özellikle çatı katları gibi kısıtlı alanlar için en iyi seçenektir.