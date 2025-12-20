  • İSTANBUL
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayaran Motokurye hayatını kaybetti
Yerel

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayaran Motokurye hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayaran Motokurye hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayaran Motokurye hayatını kaybetti

Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah seslerini duyan aile bireyleri dışarı çıktıklarında 41 yaşındaki Orhan Kocataş’ı evinin önünde yerde hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan silah ele geçirilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

