  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde evinin duvarlarını odunla kapatan bir vatandaş ilginç görüntü oluşturdu.

2020-04-25 04:37:18 -
Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde evinin duvarlarını odunla kapatan bir vatandaş ilginç görüntü oluşturdu.


Alaçam’a 35 kilometre mesafede bulunan Terskırık Mahallesi’nde oturan Aslan Gökmen isimli vatandaş, kışın uzun sürmesi ve odunları koyacak yeri olmadığı için evinin duvarlarına dizerek ilginç bir görüntü oluştururken, odunlarının da yağmur ve kardan ıslanmasını önlemiş oldu. Gökmen, “Bu yıl havalar bir türlü ısınmadı, kendi imkanlarım doğrultusunda çare olarak odunları yağmur ve kardan korumak için böyle bir önlem fikri aklıma geldi. Böylelikle odunların ıslanmasını önlemiş oldum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı