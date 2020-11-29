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Aktüel Evine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlettiği öne sürülen damatla iki arkadaşı gözaltına alındı
Aktüel

Evine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlettiği öne sürülen damatla iki arkadaşı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:43:45 -
Evine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlettiği öne sürülen damatla iki arkadaşı gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olduğu öne sürülen damat ve iki arkadaşı gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde kocası F.A'dan ayrılmak isteyen M.A, bir süre önce evini terk ederek babaevine yerleşti. İddiaya göre, buna sinirlenen F.A, 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Gözaltına alınan şüpheliye 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

M.A'nın babası M.K'nin 3 gün önce sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavadan zehirlendiği şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Eve erzak ve baklava getirdikleri belirlenen O.G. ve M.E. ile malzemeleri gönderdiği ileri sürülen damat F.A. gözaltına alındı.

Zehirlendiği belirlenen M.K'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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