  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Evinde Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Evinde Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı

Burdur Belediyesi: - "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 19:20:40 -
Evinde Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye kaldırıldı

BURDUR (AA) - Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ercengiz'in, geçen hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedaviye alındığı hatırlatıldı.

Ercengiz'in, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kontrol amaçlı, gözetim altında tutulabilmesi için sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır." ifadesi kullanıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi
Siyaset

Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinde vatandaşların 'asla oy vermem' dediği parti belli oldu.
İYİ Parti'de deprem: 'Ses kayıtlarını mahkemeye veririm!'
Siyaset

İYİ Parti'de deprem: 'Ses kayıtlarını mahkemeye veririm!'

İYİ Parti, CHP, SP ve HDP’yle birlikte “federasyon anayasası” hazırladıklarını tüm tanıklıklara rağmen inkar edince eski partili Adem Taşkay..
CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor
Gündem

CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan BELTUR'un İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindek..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay