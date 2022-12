Evinde aslan besliyor! Ayda bir buçuk ton et tüketiyorlar

Diyarbakırlı Ahmet Akbey'in, Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'ta evde beslediği aslanlarına ilgisi görenleri şaşırtıyor. Aslan terbiyecisi olarak bilinen Akbey'in gövde gösterisi yaparak sosyal medyada paylaştığı görüntüler kimileri tarafından beğeni alırken, kimileri tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

Ayda 1.5 tona yakın et yiyorlar

Ayda 1.5 tona yakın et yiyen vahşi hayvanlarıyla sarma dolaş bahçede oynayan Akbey'in, evlatları gibi baktığı aslanların yanı sıra kaplanlarla da arası iyi. Akbey yaptığı açıklamada herkes için vahşi, kendisi için can dostu olan 3 yavrusu olduğunu söyledi.

Bugüne kadar herhangi bir zarar vermediler

Yaklaşık 4.5 yıldır aslanlara baktığını kaydeden Akbey, Irak'ta evde bakmak yasal olduğu için onlarla vakit geçirmeyi sevdiğini, her birinin günlük 16 kilogram et yediğini, bakımlarının her gün yapıldığını vurgulayarak kendisine bu güne kadar zarar vermediklerini aktardı.