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Aktüel Evinde aslan besliyor! Ayda bir buçuk ton et tüketiyorlar
Aktüel

Evinde aslan besliyor! Ayda bir buçuk ton et tüketiyorlar

Irak'ın kuzeyinde yaşayan Diyarbakırlı Ahmet Akbey, hayatını vahşi hayvanlara adadı. Akbey'i aslan ve kaplanlarla güreşirken görenlerin yüreği ağzına geliyor. Aslanların her biri günlük 16 kilogram et yiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 17:55:00 - 2022-12-03 17:57:25

Diyarbakırlı Ahmet Akbey'in, Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'ta evde beslediği aslanlarına ilgisi görenleri şaşırtıyor. Aslan terbiyecisi olarak bilinen Akbey'in gövde gösterisi yaparak sosyal medyada paylaştığı görüntüler kimileri tarafından beğeni alırken, kimileri tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

Ayda 1.5 tona yakın et yiyorlar

Ayda 1.5 tona yakın et yiyen vahşi hayvanlarıyla sarma dolaş bahçede oynayan Akbey'in, evlatları gibi baktığı aslanların yanı sıra kaplanlarla da arası iyi. Akbey yaptığı açıklamada herkes için vahşi, kendisi için can dostu olan 3 yavrusu olduğunu söyledi.

Bugüne kadar herhangi bir zarar vermediler

Yaklaşık 4.5 yıldır aslanlara baktığını kaydeden Akbey, Irak'ta evde bakmak yasal olduğu için onlarla vakit geçirmeyi sevdiğini, her birinin günlük 16 kilogram et yediğini, bakımlarının her gün yapıldığını vurgulayarak kendisine bu güne kadar zarar vermediklerini aktardı.

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