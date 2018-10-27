Evimiz köşe bucak kahve

Kahve metabolizmayı hızlandırıyor, hastalıklardan koruyor, sabahları güne zinde başlamamızı sağlıyor, ama bunlarla kalmıyor ki.. Köşe bucak evde, bahçede, mutfakta karşılaştığınız çeşitli sorunların çözümünde de kahveyi kullanabilirsiniz.

Hanımların kişisel bakımı buna dahil. Yüz maskesi oluyor, saçlara parlaklık veriyor. Evdeki kediye, bahçedeki köpeğe de faydalı dersek inanır mısınız. Hatta bahçe işlerini kahve ile görebilirsiniz, yani hem önce bir köşede keyifle içer hem de onu gübre olarak kullanabilirsiniz.. Neyse demek istediklerimizi isterseniz maddeler halinde toparlayalım:

Mutfak tezgahı üzerindeki silinmesi zor lekeleri çıkartır.

Yağ tutmuş mangalı temizlemenize yardımcı olur.

Bahçenizdeki köpeğinizi, evdeki kedinizi yıkarken kahve tanesi kullanırsanız hayvanın vücudundaki pirelerden kurtulursunuz.

Tıkalı lavabonuzu açar.

Mobilya üzerindeki çizikleri siler.

Tava üzerindeki kiri çıkarır.

Kek içine ilave edilecek az miktardaki kahve, aromatik bir tat verir.

Üzerine süreceğiniz kahve tozu etinizin pişerken yumuşak ve sulu kalmasını sağlar.

Elinize sinen kötü kokuları çıkarmanıza yardımcı olur.

Sulandırılmış kahveden hazırlayacağınız krem, gözaltı torbalarınıza iyi gelir.

2 hafta boyunca her gün kahve taneleri ve hindistan cevizinden oluşan bir karışımla bacağa uygulanan masaj, selülit riskini azaltır.

Zeytinyağıyla karıştıracağınız kahveyi yüz maskesi olarak uygulayabilirsiniz.

Kahve ile yıkanan saç daha parlak bir görünüme sahip olur.

Bahçenize, saksılarınıza gübre olarak kullanabilirsiniz.

Bahçeye serpiştirdiğiniz az miktardaki kahve tanesi, sümüklü böcekleri oradan uzak tutmaya yetecektir.

Havuç tohumlarının yanına serpiştirilen kahve taneleri sayesinde daha sağlıklı havuç yetiştirilecektir.

Kahve, toprağın pH değerini değiştirerek bazı çiçeklerin rengini bile değiştirebiliyor. İsterseniz deneyin, bakalım sizinkiler ne renk alacak!

Suyla karıştırılmış kahve tanesi, ‘sepya’ tonlarında suluboya resim yapmada kullanılabilir.

Kahve taneleriyle mum yapmak bile mümkün.

Kahve tanelerinin de içinde bulunduğu bir karışımla ahşapların rengi değiştirilebilir.

Biliyoruz, içinizden fal bakmaya da yarar diyeceksiniz ama, hiç aslı yok. Arkadaşınız fincandaki karaltılara hayal ürünü yakıştırmalar yapıyor. Gaybı yani geleceği yalnız Allah (cc) bilir. Onun için ister kahve falı olsun, ister su falı veya başka bir addaki fal.. Hepsi haramdır. Sakınırsanız, hayrınıza olacaktır..